«Торонто» сделал квалификационное предложение бывшему баскетболисту ЦСКА Де Коло

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По информации источника, клуб предлагает игроку зарплату в размере $1,8 млн. Де Коло уже играл за «Торонто» до перехода в ЦСКА в 2013 году.

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31-летний Де Коло покинул московский ЦСКА 18 июня. В составе армейцев он провел 292 матча, в среднем набирая по 16,4 очка, делая 2,9 подбора и 3,9 передачи. В сезоне-2018/19 он сыграл в 34 играх Евролиги, в которых набирал в среднем 14,7 очка, делал 2,5 подбора и 0,5 передачи. В Единой лиге ВТБ он провел 25 игр, в которых в среднем набирал 15,5 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 0,4 передачи.

В составе ЦСКА Де Коло стал пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ и двукратным победителем Евролиги. В 2016 году он был признан лучшим игроком «Финала четырех» Евролиги, лучшим игроком Единой лиги ВТБ, а также стал лучшим бомбардиром Евролиги. В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы.