НБА может сократить число матчей регулярного чемпионата в сезоне-2021/22

Члены комитета, в который входят руководители нескольких команд, в формате телефонной конференции обсудили календарь сезона. По словам источников, знакомых с ходом беседы, ее участники также затронули вопрос проведения турнира в середине сезона. Сторонники реформ полагают, что новые продукты позволят компенсировать потери от уменьшения числа матчей «регулярки». Некоторые члены комитета предлагали снизить их количество до с 82 до 58, чтобы каждая команда сыграла со всеми соперниками дома и на выезде.