Двукратный чемпион НБА Дюрант объявил о переходе в «Бруклин»

Источник: AP 2019

У 30-летнего баскетболиста истек контракт с клубом «Голден Стэйт». В ночь на 1 июля в НБА открылся рынок свободных агентов. Соглашение Дюранта с «Нетс» будет рассчитано на четыре года, суммарно за этот период он заработает порядка $164 млн. Официально контракт будет ратифицирован после 6 июля.

Дюрант был выбран на драфте НБА 2007 года под общим вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» (нынешнее название — «Оклахома»), по итогам первого сезона он получил приз лучшему новичку лиги. За «Оклахому» он выступал до 2016 года, после чего подписал контракт с «Голден Стэйт». В составе «Уорриорз» форвард стал двукратным чемпионом НБА и двукратным обладателем приза самому ценному игроку финальной серии. Пять раз он включался в первые символические сборные по итогам сезона и трижды — во вторые.

Четыре раза Дюрант становился самым результативным игроком регулярного чемпионата, а в 2014 году получил награду самому ценному игроку сезона. Форвард 10 раз принимал участие в Матче звезд НБА и дважды признавался лучшим баскетболистом звездного уик-энда. По ходу плей-офф сезона-2018/19 он был самым результативным игроком, набирая в 12 матчах в среднем по 32,3 очка, делая 4,9 подбора и 4,5 передачи за 36 минут на паркете, при этом он дважды получал серьезные повреждения. В пятом матче серии ¼ финала с «Хьюстоном» (4−2) Дюрант травмировал икроножную мышцу, после чего вернулся в строй лишь в пятом матче финала против «Торонто» (2−4), где спустя 12 минут снова получил повреждение. Позднее выяснилось, что игрок порвал ахиллово сухожилие и, вероятно, не сможет сыграть в следующем сезоне.

В составе сборной США он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр (2012, 2016), а в 2010 году помог национальной команде выиграть чемпионат мира.