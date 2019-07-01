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10:26 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Томпсон подписал новый контракт с клубом НБА «Голден Стэйт» на сумму $190 млн

ТАСС, 1 июля. Защитник Клэй Томпсон подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт». Об этом сообщает журналист газеты NYT Марк Стейн на своей странице в Twitter.

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Источник: AP 2019

Срок соглашения рассчитан на пять лет, за которые баскетболист заработает $190 млн.

Томпсон был выбран «Голден Стэйт» на драфте 2011 года в первом раунде под общим 11-м номером. В составе клуба он стал трехкратным чемпионом НБА, пять раз Томпсон принимал участие в Матче звезд НБА, в составе сборной США стал олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира 2014 года. В прошедшем регулярном чемпионате он в среднем набирал 21,5 очка, делал 3,8 подбора, 2,4 передачи, в плей-офф — 20,7 очка, 4,1 подбора, 2,1 передачи.

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«Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА уступил «Торонто» (2−4), Томпсон в шестом матче серии получил разрыв крестообразной связки колена и теперь пропустит до 10 месяцев.

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