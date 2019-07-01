СМИ: Томпсон подписал новый контракт с клубом НБА «Голден Стэйт» на сумму $190 млн

Томпсон был выбран «Голден Стэйт» на драфте 2011 года в первом раунде под общим 11-м номером. В составе клуба он стал трехкратным чемпионом НБА, пять раз Томпсон принимал участие в Матче звезд НБА, в составе сборной США стал олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира 2014 года. В прошедшем регулярном чемпионате он в среднем набирал 21,5 очка, делал 3,8 подбора, 2,4 передачи, в плей-офф — 20,7 очка, 4,1 подбора, 2,1 передачи.