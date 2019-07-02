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10:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джимми Батлер в результате обмена перейдет в «Майами Хит»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Баскетболист Джимми Батлер, выступавший в минувшем сезоне за «Филадельфия Севенти Сиксерз», в результате четырехстороннего обмена продолжит карьеру в клубе НБА «Майами Хит», сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

Кроме «Майами» и «Филадельфии», в сделке будут участвовать «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Батлер подпишет контракт на четыре года с «Сиксерз» на 142 миллиона долларов и будет обменян в «Майами». Ранее в понедельник «Хит» согласовали обмен центрового Хассана Уайтсайда в «Портленд» на форварда Мо Харклесса и центрового Мейерса Ленарда. В результате четырехстороннего обмена Харклесс окажется в «Клипперс», которые также получат от «Майами» право выбора в первом раунде драфта 2023 года, а в «Филадельфию» из «Хит» перейдет защитник Джош Ричардсон.

Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА Батлер перешел в «Филадельфию» в результате обмена с «Миннесотой» в ноябре прошлого года. В прошедшем сезоне он провел 65 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 18,7 очка, 5,3 подбора и 4 передачи. В 12 играх плей-офф его средние показатели составили 19,4 очка, 6 подборов и 5,2 передачи.

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