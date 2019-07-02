Джимми Батлер в результате обмена перейдет в «Майами Хит»

Батлер подпишет контракт на четыре года с «Сиксерз» на 142 миллиона долларов и будет обменян в «Майами». Ранее в понедельник «Хит» согласовали обмен центрового Хассана Уайтсайда в «Портленд» на форварда Мо Харклесса и центрового Мейерса Ленарда. В результате четырехстороннего обмена Харклесс окажется в «Клипперс», которые также получат от «Майами» право выбора в первом раунде драфта 2023 года, а в «Филадельфию» из «Хит» перейдет защитник Джош Ричардсон.