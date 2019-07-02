Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:45
Сент-Джозефс
Приштина
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
11За кого в спорте болеет Ольга Бузова?
10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ESPN: Айзея Томас согласовал контракт с «Вашингтоном»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Защитник Айзея Томас достиг договоренности о заключении однолетнего контракта с клубом НБА «Вашингтон», сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Наверх
Источник: AP 2019

В прошлом сезоне Томас защищал цвета «Денвера», однако пропустил большую часть сезона из-за травмы. 30-летний баскетболист встретился с исполняющим обязанности генерального менеджера «Уизардс» Томми Шеппардом.

Ранее Томас выступал также за «Сакраменто», «Финикс», «Бостон», «Кливленд» и «Лос-Анджелес Лейкерс», дважды участвовал в Матчах звезд. Его средние показатели в регулярных чемпионатах — 18,6 очка, 2,5 подбора и 5,1 передачи за игру.

 Зе Луиш - ты меня волнуешь: россиянка, укравшая спартаковца из семьи
Судья остановил бой ММА из-за большого количества крови (видео)
Продажа Зе Луиша — ошибка «Спартака». Понсе его не заменить
Контракт Панарина — новая сказка русского хоккея
Федун: Хотим играть, как «Ливерпуль»
Третьяк — об оттоке игроков: ФХР не может привязать хоккеистов
Даже с Месси Аргентина посредственна. Но в этом ее шанс
Не видать золота Игр: кто уничтожит гениев Тутберидзе
15 самых ярких спортивных журналисток мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь