ESPN: Айзея Томас согласовал контракт с «Вашингтоном»

В прошлом сезоне Томас защищал цвета «Денвера», однако пропустил большую часть сезона из-за травмы. 30-летний баскетболист встретился с исполняющим обязанности генерального менеджера «Уизардс» Томми Шеппардом.

Ранее Томас выступал также за «Сакраменто», «Финикс», «Бостон», «Кливленд» и «Лос-Анджелес Лейкерс», дважды участвовал в Матчах звезд. Его средние показатели в регулярных чемпионатах — 18,6 очка, 2,5 подбора и 5,1 передачи за игру.