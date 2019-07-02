ESPN: Айзея Томас согласовал контракт с «Вашингтоном»
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Защитник Айзея Томас достиг договоренности о заключении однолетнего контракта с клубом НБА «Вашингтон», сообщает ESPN со ссылкой на источники.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Защитник Айзея Томас достиг договоренности о заключении однолетнего контракта с клубом НБА «Вашингтон», сообщает ESPN со ссылкой на источники.
В прошлом сезоне Томас защищал цвета «Денвера», однако пропустил большую часть сезона
Ранее Томас выступал также за «Сакраменто», «Финикс», «Бостон», «Кливленд» и «Лос-Анджелес Лейкерс», дважды участвовал в Матчах звезд. Его средние показатели в регулярных чемпионатах — 18,6 очка, 2,5 подбора и 5,1 передачи за игру.