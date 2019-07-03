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11:06 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Голден Стэйт» Томпсон перенес операцию на колене

ТАСС, 3 июля. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» Клэй Томпсон перенес операцию на колене, срок восстановления 29-летнего спортсмена составит от 5 до 7 месяцев. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

Томпсон получил разрыв крестообразной связки колена в шестом матче финальной серии плей-офф с «Торонто» (2−4).

Ранее баскетболист подписал новый пятилетний контракт с «Голден Стэйт» на сумму $190 млн.

Томпсон был выбран «Голден Стэйт» на драфте 2011 года в первом раунде под 11-м номером. В составе клуба он стал трехкратным чемпионом НБА, пять раз принимал участие в Матчах звезд НБА, в составе сборной США стал олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира 2014 года. В прошедшем регулярном чемпионате он в среднем набирал 21,5 очка, делал 3,8 подбора, 2,4 передачи, в плей-офф — 20,7 очка, 4,1 подбора, 2,1 передачи.

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