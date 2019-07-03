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14:09 (мск), источник: Газета.Ру

Чемпион НБА решил возобновить карьеру в 39 лет

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон заявил о намерении возобновить спортивную карьеру.

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Источник: AP 2019

«После большого количества появившихся слухов я объявляю, что возобновляю карьеру. Я хотел бы поиграть в баскетбол еще один год», — написал 39-летний спортсмен в твиттере.

Джефферсон выступал за «Нью-Джерси Нетс», «Милуоки Бакс», «Сан-Антонио Сперс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Юту Джаз», «Даллас Маверикс», «Кливленд» и «Денвер Наггетс». Форвард принял решение завершить карьеру в октябре 2018 года.

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