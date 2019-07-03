Чемпион НБА решил возобновить карьеру в 39 лет
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон заявил о намерении возобновить спортивную карьеру.
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон заявил о намерении возобновить спортивную карьеру.
«После большого количества появившихся слухов я объявляю, что возобновляю карьеру. Я хотел бы поиграть в баскетбол еще один год», — написал 39-летний спортсмен в твиттере.
Джефферсон выступал за «Нью-Джерси Нетс», «Милуоки Бакс», «Сан-Антонио Сперс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Юту Джаз», «Даллас Маверикс», «Кливленд» и «Денвер Наггетс». Форвард принял решение завершить карьеру в октябре 2018 года.