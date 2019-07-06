Матчи летней лиги НБА не доиграли из-за землетрясения в Калифорнии
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Матч летней лиги НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Нью-Йорк Никс» в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Матч летней лиги НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Нью-Йорк Никс» в
Встреча была остановлена за восемь минут до конца четвертой четверти
Также был прерван матч «Орландо Мэджик» — «Сан-Антонио Сперс», который проходил на другой арене. Кроме этого отменили игру «Финикса» с «Денвером», которая должна была пройти в Вегасе после упомянутых встреч.
НБА работает над тем, чтобы определить состоятся ли субботние игры летней лиги, которые проходят в