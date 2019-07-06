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10:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матчи летней лиги НБА не доиграли из-за землетрясения в Калифорнии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Матч летней лиги НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Нью-Йорк Никс» в Лас-Вегасе не был доигран из-за землетрясения, сообщается на сайте НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча была остановлена за восемь минут до конца четвертой четверти из-за землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло на юге Калифорнии. На арене после землетрясения начало раскачиваться подвесное табло и организаторы решили остановить игру.

Также был прерван матч «Орландо Мэджик» — «Сан-Антонио Сперс», который проходил на другой арене. Кроме этого отменили игру «Финикса» с «Денвером», которая должна была пройти в Вегасе после упомянутых встреч.

НБА работает над тем, чтобы определить состоятся ли субботние игры летней лиги, которые проходят в Лас-Вегасе.

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