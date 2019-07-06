Матчи летней лиги НБА не доиграли из-за землетрясения в Калифорнии

Источник: AP 2019

Встреча была остановлена за восемь минут до конца четвертой четверти из-за землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло на юге Калифорнии. На арене после землетрясения начало раскачиваться подвесное табло и организаторы решили остановить игру.

Также был прерван матч «Орландо Мэджик» — «Сан-Антонио Сперс», который проходил на другой арене. Кроме этого отменили игру «Финикса» с «Денвером», которая должна была пройти в Вегасе после упомянутых встреч.