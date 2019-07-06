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10:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Пол Джордж в результате обмена перейдет в «Лос-Анджелес Клипперс»

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Клуб «Оклахома-Сити Тандер» обменял шестикратного участника Матчей звезд НБА форварда Пола Джорджа в «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

В качестве компенсации «Тандер» получат от «Клипперс» защитника Шая Гилджеса-Александера, форварда Данило Галлинари, четыре незащищенных выбора в первом раунде будущих драфтов, один защищенный выбор в первом раунде драфта и возможность дважды обменяться с «Клипперс» выборами на драфте.

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Ранее в субботу стало известно, что «Клипперс» подпишут контракт с самым ценным игроком прошедшего финала плей-офф НБА форвардом Каваем Ленардом, выступавшим за «Торонто Рэпторс». По данным ESPN, Ленард подтолкнул Джорджа к переходу в «Клипперс» и сам форвард попросил «Тандер» обменять его в другую команду.

В прошедшем сезоне НБА 29-летний Джордж в среднем за игру регулярного чемпионата набирал 28 очков, делал 8,2 подбора и 4,1 передачи. Средние показатели 20-летнего Гилджеса-Александера составляли — 10,8 балла, 2,8 подбора и 3,3 передачи, 30-летнего Галлинари — 19,8 очка, 6,1 подбора и 2,6 передачи.

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