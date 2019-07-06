СМИ: Пол Джордж в результате обмена перейдет в «Лос-Анджелес Клипперс»

Источник: AP 2019

В качестве компенсации «Тандер» получат от «Клипперс» защитника Шая Гилджеса-Александера, форварда Данило Галлинари, четыре незащищенных выбора в первом раунде будущих драфтов, один защищенный выбор в первом раунде драфта и возможность дважды обменяться с «Клипперс» выборами на драфте.

Ранее в субботу стало известно, что «Клипперс» подпишут контракт с самым ценным игроком прошедшего финала плей-офф НБА форвардом Каваем Ленардом, выступавшим за «Торонто Рэпторс». По данным ESPN, Ленард подтолкнул Джорджа к переходу в «Клипперс» и сам форвард попросил «Тандер» обменять его в другую команду.