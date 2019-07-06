СМИ: Пол Джордж в результате обмена перейдет в «Лос-Анджелес Клипперс»
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Клуб «Оклахома-Сити Тандер» обменял шестикратного участника Матчей звезд НБА форварда Пола Джорджа в «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает ESPN.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Клуб «Оклахома-Сити Тандер» обменял шестикратного участника Матчей звезд НБА форварда Пола Джорджа в «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает ESPN.
В качестве компенсации «Тандер» получат от «Клипперс» защитника Шая
Ранее в субботу стало известно, что «Клипперс» подпишут контракт с самым ценным игроком прошедшего финала
В прошедшем сезоне НБА 29-летний Джордж в среднем за игру регулярного чемпионата набирал 28 очков, делал 8,2 подбора и 4,1 передачи. Средние показатели 20-летнего