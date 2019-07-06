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6 июля, источник: ТАСС

СМИ: клуб НБА «Орландо» отчислил россиянина Мозгова

ТАСС, 6 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НХЛ) «Орландо» отчислил центрового сборной России Тимофея Мозгова. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на свои источники.

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Источник: AP 2019

Контракт 32-летнего форварда был рассчитан до 2020 года, по его условиям Мозгов должен получить $64 млн за четыре года. При отчислении гарантированная часть зарплаты игрока остается в платежной ведомости клуба, при этом она может быть распределена на несколько лет.

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Россияне в НБА

Мозгов выступает в НБА на протяжении девяти лет. За это время он играл в шести клубах — «Нью-Йорке», «Денвере», «Кливленде», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклине» и «Орландо». В сезоне-2015/16 Мозгов стал чемпионом НБА.

За «Орландо» российский центровой не провел ни одного матча из-за травмы. В сезоне-2017/18 он провел за «Бруклин» 31 матч, в которых набирал в среднем 4,2 очка, делал 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени.

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