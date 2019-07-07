Единственный россиянин в НБА остался без команды

Источник: AP 2019

Как отмечается в заявлении, в минувшем сезоне Мозгов не принял участия ни в одном матче команды из-за травмы колена. Контракт 32-летнего игрока был рассчитан до лета 2020 года, но «Орландо» решил разорвать его уже сейчас. По соглашению с клубом россиянин должен заработать за предстоящий сезон 16,7 миллиона долларов.

Мозгова обменяли в «Орландо» из «Шарлотт Хорнетс» прошлым летом, за предыдущую команду он также не играл. Последний раз центровой выходил на паркет в апреле 2018 года, тогда он выступал за «Бруклин Нетс». Он оставался единственным российским баскетболистом в НБА.