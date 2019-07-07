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14:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Единственный россиянин в НБА остался без команды

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» досрочно расторг контракт с российским центровым Тимофеем Мозговым. Об этом сообщается в клубном Twitter-аккаунте.

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Источник: AP 2019

Как отмечается в заявлении, в минувшем сезоне Мозгов не принял участия ни в одном матче команды из-за травмы колена. Контракт 32-летнего игрока был рассчитан до лета 2020 года, но «Орландо» решил разорвать его уже сейчас. По соглашению с клубом россиянин должен заработать за предстоящий сезон 16,7 миллиона долларов.

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Мозгова обменяли в «Орландо» из «Шарлотт Хорнетс» прошлым летом, за предыдущую команду он также не играл. Последний раз центровой выходил на паркет в апреле 2018 года, тогда он выступал за «Бруклин Нетс». Он оставался единственным российским баскетболистом в НБА.

Вместе с «Кливленд Кавальерс» в 2016 году Мозгов стал чемпионом НБА. Центровой выступает за сборную России с 2009 года. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2011 и обладателем бронзовой медали Олимпиады-2012.

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