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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион НБА Кайри Ирвинг перешел в клуб Михаила Прохорова «Бруклин»

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. «Бруклин Нетс» заключил контракт с защитником Кайри Ирвингом, который находился в статусе неограниченно свободного агента, сообщается на официальном сайте клуба НБА.

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Источник: РИА "Новости"

Детали соглашения с 27-летним баскетболистом не разглашаются, но ранее СМИ сообщали, что Ирвинг подпишет с клубом российского бизнесмена Михаила Прохорова четырехлетний контракт на сумму около 141 миллиона долларов.

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Ирвинг на протяжении двух последних сезонов выступал за «Бостон Селтикс», а ранее шесть лет защищал цвета «Кливленд Кавальерс», в составе которого стал чемпионом НБА в 2016 году.

Всего в НБА защитник провел 508 матчей в регулярных чемпионатах, набирая в среднем по 22,2 очка, 5,7 передачи, 3,6 подбора и 1,3 перехвата.

Ирвинг шесть раз участвовал в Матче звезд НБА, а в составе сборной США становился чемпионом мира и Олимпийских игр.

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