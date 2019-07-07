Чемпион НБА Кайри Ирвинг перешел в клуб Михаила Прохорова «Бруклин»

Детали соглашения с 27-летним баскетболистом не разглашаются, но ранее СМИ сообщали, что Ирвинг подпишет с клубом российского бизнесмена Михаила Прохорова четырехлетний контракт на сумму около 141 миллиона долларов.
Ирвинг на протяжении двух последних сезонов выступал за «Бостон Селтикс», а ранее шесть лет защищал цвета «Кливленд Кавальерс», в составе которого стал чемпионом НБА в 2016 году.
Всего в НБА защитник провел 508 матчей в регулярных чемпионатах, набирая в среднем по 22,2 очка, 5,7 передачи, 3,6 подбора и 1,3 перехвата.
Ирвинг шесть раз участвовал в Матче звезд НБА, а в составе сборной США становился чемпионом мира и Олимпийских игр.