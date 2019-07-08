«Бруклин» объявил о переходе в команду двукратного чемпиона НБА Дюранта

Источник: AP 2019

Дюрант стал игроком «Бруклина» в результате обмена с «Голдэн Стейт», в обратном направлении последовали защитники Д’Анджело Рассел, Шабазз Напьер, форвард Тревеон Грэм. Также «Бруклин» получил защищенный пик первого раунда драфта 2020 года. Ранее сообщалось, что Дюрант подпишет четырехлетний контракт с «Бруклином» на сумму $164 млн.

«Кевин — чемпион, многолетний участник Матчей звезд НБА и один из великих игроков любого поколения. Приход игрока калибра Кевина в нашу команду повышает способность нашего клуба конкурировать с элитными командами в лиге. Его огромные способности и преданность своему делу сделали его талантливым форвардом, которого когда-либо видела наша игра, и мы, как и весь Бруклин, рады приветствовать Кевина и его семью в “Нетс”», — сказал генеральный директор «Бруклина» Шон Маркс.

В прошлом сезоне «Бруклин» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции и пробился в плей-офф, где уступил в серии первого раунда «Филадельфии» (1−4).

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Карьера Дюранта

Дюрант был выбран на драфте НБА 2007 года под общим вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» (нынешнее название — «Оклахома»), по итогам первого сезона он получил приз лучшему новичку лиги. За «Оклахому» он выступал до 2016 года, после чего подписал контракт с «Голден Стэйт». В составе «Уорриорз» форвард стал двукратным чемпионом НБА и двукратным обладателем приза самому ценному игроку финальной серии. Пять раз он включался в первые символические сборные по итогам сезона и трижды — во вторые.

Четыре раза Дюрант становился самым результативным игроком регулярного чемпионата, а в 2014 году получил награду самому ценному игроку сезона. Форвард 10 раз принимал участие в Матче звезд НБА и дважды признавался лучшим баскетболистом звездного уик-энда. По ходу плей-офф сезона-2018/19 он был самым результативным игроком, набирая в 12 матчах в среднем по 32,3 очка, делая 4,9 подбора и 4,5 передачи за 36 минут на паркете, при этом он дважды получал серьезные повреждения. В пятом матче серии ¼ финала с «Хьюстоном» (4−2) Дюрант травмировал икроножную мышцу, после чего вернулся в строй лишь в пятом матче финала против «Торонто» (2−4), где спустя 12 минут снова получил повреждение. Позднее выяснилось, что игрок порвал ахиллово сухожилие и, вероятно, не сможет сыграть в следующем сезоне.