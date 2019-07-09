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08:51 (мск), источник: ТАСС

Рондо подписал новый контракт с клубом НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»

ТАСС, 9 июля. Разыгрывающий Рэджон Рондо подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Срок соглашения с 33-летним баскетболистом рассчитан на два года. Условия сделки не разглашаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рондо был выбран «Финиксом» на драфте 2006 года в первом раунде под общим 21-м номером, однако ни одного матча в составе команды не провел, так как его сразу обменяли в «Бостон». В составе этого клуба он отыграл восемь сезонов, один раз став чемпионом НБА (2008). Также Рондо выступал за «Даллас», «Сакраменто», «Чикаго» и «Нью-Орлеан». В «Лос-Анджелес Лейкерс» разыгрывающий провел предыдущий сезон — он отыграл 46 матчей, набирая в среднем 9,2 очка, 8 передач и 5,3 подбора, сделав при этом 14 дабл-даблов и один трипл-дабл.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб одержал 37 побед и потерпел 45 поражений, не сумев выйти в плей-офф.

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