Рондо подписал новый контракт с клубом НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»
ТАСС, 9 июля. Разыгрывающий Рэджон Рондо подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает
ТАСС, 9 июля. Разыгрывающий Рэджон Рондо подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает
Срок соглашения с 33-летним баскетболистом рассчитан на два года. Условия сделки не разглашаются.
Рондо был выбран «Финиксом» на драфте 2006 года в первом раунде под общим 21-м номером, однако ни одного матча в составе команды не провел, так как его сразу обменяли в «Бостон». В составе этого клуба он отыграл восемь сезонов, один раз став чемпионом НБА (2008). Также Рондо выступал за «Даллас», «Сакраменто», «Чикаго» и «Нью-Орлеан». В «Лос-Анджелес Лейкерс» разыгрывающий провел предыдущий сезон — он отыграл 46 матчей, набирая в среднем 9,2 очка, 8 передач и 5,3 подбора, сделав при этом 14
«Лос-Анджелес Лейкерс» занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб одержал 37 побед и потерпел 45 поражений, не сумев выйти в