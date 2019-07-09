Рондо подписал новый контракт с клубом НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»

Рондо был выбран «Финиксом» на драфте 2006 года в первом раунде под общим 21-м номером, однако ни одного матча в составе команды не провел, так как его сразу обменяли в «Бостон». В составе этого клуба он отыграл восемь сезонов, один раз став чемпионом НБА (2008). Также Рондо выступал за «Даллас», «Сакраменто», «Чикаго» и «Нью-Орлеан». В «Лос-Анджелес Лейкерс» разыгрывающий провел предыдущий сезон — он отыграл 46 матчей, набирая в среднем 9,2 очка, 8 передач и 5,3 подбора, сделав при этом 14 дабл-даблов и один трипл-дабл.