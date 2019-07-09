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11:46 (мск), источник: ТАСС

Прохоров: Дюрант и Ирвинг позволят клубу НБА «Бруклин» выйти на новый уровень

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Новички клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг позволят команде выйти на новый уровень. Об этом ТАСС заявил владелец клуба российский бизнесмен Михаил Прохоров.

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Источник: РИА "Новости"

В июле «Бруклин» совершил две громкие сделки, подписав контракты с чемпионами НБА легким форвардом Дюрантом и разыгрывающим Ирвингом. Также в клуб перешел центровой Деандре Джордан.

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«Последние три сезона мы прилагаем максимальные усилия, чтобы шаг за шагом создать команду с особенной культурой, неотъемлемая часть которой — крепкая совместная игра, поддержка друг друга. Как говорят, один в поле не воин. Мы также делаем все возможное, чтобы обеспечить нашим спортсменам самые лучшие условия для тренировок, в том числе инфраструктурные», — сказал Прохоров.

«Пополнение команды новыми игроками означает, что у нас есть потенциал и таланты, чтобы выйти на новый уровень, сохранив при этом наши ключевые ценности и принципы. Уверен, что фанатов в Нью-Йорке и по всему миру ждет незабываемое время», — добавил он.

В прошлом сезоне «Бруклин» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции и пробился в плей-офф, где уступил в серии первого раунда «Филадельфии» (1−4).

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс».

В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем «Бруклина».

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