Прохоров: Дюрант и Ирвинг позволят клубу НБА «Бруклин» выйти на новый уровень

В июле «Бруклин» совершил две громкие сделки, подписав контракты с чемпионами НБА легким форвардом Дюрантом и разыгрывающим Ирвингом. Также в клуб перешел центровой Деандре Джордан.
«Последние три сезона мы прилагаем максимальные усилия, чтобы шаг за шагом создать команду с особенной культурой, неотъемлемая часть которой — крепкая совместная игра, поддержка друг друга. Как говорят, один в поле не воин. Мы также делаем все возможное, чтобы обеспечить нашим спортсменам самые лучшие условия для тренировок, в том числе инфраструктурные», — сказал Прохоров.
«Пополнение команды новыми игроками означает, что у нас есть потенциал и таланты, чтобы выйти на новый уровень, сохранив при этом наши ключевые ценности и принципы. Уверен, что фанатов в Нью-Йорке и по всему миру ждет незабываемое время», — добавил он.
В прошлом сезоне «Бруклин» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции и пробился в плей-офф, где уступил в серии первого раунда «Филадельфии» (1−4).
Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс».
В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем «Бруклина».