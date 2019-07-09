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15:01 (мск), источник: Газета.Ру

«Оклахома» может расстаться с Уэстбруком

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук может покинуть команду, сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

Как утверждает источник, игрока планируют купить «Майами Хит». Сам 30-летний американец не против покинуть «Оклахому».

Сообщается, что генеральный менеджер «Тандера» Сэм Прести обсудил с агентом защитника Тедом Фучером возможный уход Уэстбрука.

Соглашение игрока с клубом истекает через четыре года.

В составе «Оклахомы» Уэстбрук выступает с 2008 года.

Он был признан самым ценным игроком НБА по итогам регулярного сезона 2017 года. Также защитник «Оклахомы» является рекордсменом по количеству трипл-даблов щза сезон и трипл-даблов подряд — 42 и 11 соответственно.

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