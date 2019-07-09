«Оклахома» может расстаться с Уэстбруком
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук может покинуть команду, сообщает ESPN.
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук может покинуть команду, сообщает ESPN.
Как утверждает источник, игрока планируют купить «Майами Хит». Сам 30-летний американец не против покинуть «Оклахому».
Сообщается, что генеральный менеджер «Тандера» Сэм Прести обсудил с агентом защитника Тедом Фучером возможный уход Уэстбрука.
Соглашение игрока с клубом истекает через четыре года.
В составе «Оклахомы» Уэстбрук выступает с 2008 года.
Он был признан самым ценным игроком НБА по итогам регулярного сезона 2017 года. Также защитник «Оклахомы» является рекордсменом по количеству