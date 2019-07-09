«Оклахома» может расстаться с Уэстбруком

Источник: AP 2019

Как утверждает источник, игрока планируют купить «Майами Хит». Сам 30-летний американец не против покинуть «Оклахому».

Сообщается, что генеральный менеджер «Тандера» Сэм Прести обсудил с агентом защитника Тедом Фучером возможный уход Уэстбрука.

Соглашение игрока с клубом истекает через четыре года.

В составе «Оклахомы» Уэстбрук выступает с 2008 года.