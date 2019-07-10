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10 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Клипперс» подтвердили переходы Кавая Ленарда и Пола Джорджа

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Форварды Кавай Ленард и Пол Джордж стали игроками «Лос-Анджелес Клипперс», сообщается на сайте клуба НБА.

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Источник: AP 2019

Ранее об этом сообщалось в СМИ.

Самый ценный игрок прошедшего финала НБА Ленард, выступавший в минувшем сезоне за «Торонто Рэпторс», перешел в «Клипперс» на правах неограниченно свободного агента. По данным ESPN, форвард подписал с «Клипперс» контракт по схеме «2+1» на 103,1 миллиона долларов.

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Ленард перешел в «Торонто» в результате обмена с «Сан-Антонио» летом прошлого года. В сезоне-2018/19 американский форвард провел 60 матчей в регулярном чемпионате, набирал в среднем 26,6 очка, в 24 играх плей-офф его средние показатели составили 30,5 очка и 9,1 подбора за игру. В составе канадской команды он стал чемпионом НБА и был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф против «Голден Стэйт».

Также «Клипперс» подтвердил обмен с «Оклахома-Сити Тандер», в результате которого клуб пополнил шестикратный участник Матчей звезд НБА форвард Пол Джордж. В качестве компенсации «Тандер» получили от «Лос-Анджелеса» защитника Шая Гилджеса-Александера, форварда Данило Галлинари, четыре незащищенных выбора в первом раунде будущих драфтов, один защищенный выбор в первом раунде драфта и возможность дважды обменяться с «Клипперс» выборами на драфте.

В прошедшем сезоне НБА 29-летний Джордж в среднем за игру регулярного чемпионата набирал 28 очков, делал 8,2 подбора и 4,1 передачи.

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