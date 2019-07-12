СМИ: «Оклахома-Сити» согласился обменять Уэстбрука в «Хьюстон» на Пола

По информации телеканала, «Оклахома-Сити» также получит два защищенных выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов и возможность обменяться выборами первого раунда на драфтах 2021 и 2025 годов.
Мы рады Расселлу Уэстбруку. Я видел, как он играет в «Оклахома-Сити», он очень атлетичный. В то же время у нас были два года с самым большим числом побед в течение последовательных лет, мы бы не достигли этого без Криса Пола. Пол невероятный, нам будет его не хватать.
Тильман Фертиттавладелец «Рокетс»
Уэстбрук в прошедшем сезоне сыграл 73 матча в регулярном чемпионате НБА, его средние показатели составили 22,9 очка и 11,1 подбора, средние показатели Пола: 15,6 очка и 4,6 подбора в 58 встречах «регулярки».