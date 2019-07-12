Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Арсенал Т
Динамо
Футбол. Еврокубки
11.07
Абердин
РоПС
21
Футбол. Еврокубки
11.07
Широки Бриег
Кайрат
12
Футбол. Еврокубки
11.07
Гонвед
Жальгирис В
31
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Левадия
21
Футбол. Еврокубки
11.07
Брейдаблик
Вадуц
00
Все события
Фоторепортажи
8Бразилия выиграла Кубок Америки
11Семин приближается к Бескову
10:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Оклахома-Сити» согласился обменять Уэстбрука в «Хьюстон» на Пола

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер» договорился с «Хьюстон Рокетс» обменять разыгрывающего защитника Расселла Уэстбрука на Криса Пола, сообщает ESPN со ссылкой на источник в лиге.

Наверх
Источник: AP 2019

По информации телеканала, «Оклахома-Сити» также получит два защищенных выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов и возможность обменяться выборами первого раунда на драфтах 2021 и 2025 годов.

Мы рады Расселлу Уэстбруку. Я видел, как он играет в «Оклахома-Сити», он очень атлетичный. В то же время у нас были два года с самым большим числом побед в течение последовательных лет, мы бы не достигли этого без Криса Пола. Пол невероятный, нам будет его не хватать.
Тильман Фертитта
владелец «Рокетс»

Уэстбрук в прошедшем сезоне сыграл 73 матча в регулярном чемпионате НБА, его средние показатели составили 22,9 очка и 11,1 подбора, средние показатели Пола: 15,6 очка и 4,6 подбора в 58 встречах «регулярки».

 Отсидевший 13 лет в колонии футболист дал совет Кокорину и Мамаеву
Курникова объяснила, почему не вышла замуж за Иглесиаса
Чемпионат России стартует матчем между «Арсеналом» и «Динамо»
«Зенит» вдохновился морем. В чем клубы РПЛ будут играть
Защитник сборной России перешел в «Сочи»
«Краснодар» расторг контракт с экс-игроком «Спартака»
СМИ: Мозгов договорился о контракте с «Химками»
Ефимова показала фото в купальнике
Ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель без коньков (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь