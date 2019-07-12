СМИ: «Оклахома-Сити» согласился обменять Уэстбрука в «Хьюстон» на Пола

Мы рады Расселлу Уэстбруку. Я видел, как он играет в «Оклахома-Сити», он очень атлетичный. В то же время у нас были два года с самым большим числом побед в течение последовательных лет, мы бы не достигли этого без Криса Пола. Пол невероятный, нам будет его не хватать.

Тильман Фертитта владелец «Рокетс»