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14 июля, источник: Lenta.Ru

Чемпион НБА впал в кому после ДТП

Сербский центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич попал в ДТП и был доставлен в одну из больниц Белграда. Об этом сообщает OK Diario.

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Источник: Reuters

Утром 14 июля Porsche Кузмича врезался в другой автомобиль. Машина спортсмена несколько раз перевернулась после столкновения. Баскетболист с тяжелой черепно-мозговой травмой находится в коме.

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Минувший сезон 29-летний центровой провел в составе мадридского «Реала». В межсезонье он вернулся на родину и подписал контракт с «Црвеной Звездой».

Кузмич известен по выступлениям за сборную Сербии и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс». В сезоне-2014/2015 серб завоевал чемпионство НБА в составе «Уорриорс».

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