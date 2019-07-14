Чемпион НБА впал в кому после ДТП

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Утром 14 июля Porsche Кузмича врезался в другой автомобиль. Машина спортсмена несколько раз перевернулась после столкновения. Баскетболист с тяжелой черепно-мозговой травмой находится в коме.

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Минувший сезон 29-летний центровой провел в составе мадридского «Реала». В межсезонье он вернулся на родину и подписал контракт с «Црвеной Звездой».