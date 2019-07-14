Чемпион НБА впал в кому после ДТП
Сербский центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич попал в ДТП и был доставлен в одну из больниц Белграда. Об этом сообщает OK Diario.
Сербский центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич попал в ДТП и был доставлен в одну из больниц Белграда. Об этом сообщает OK Diario.
Утром 14 июля Porsche Кузмича врезался в другой автомобиль. Машина спортсмена несколько раз перевернулась после столкновения. Баскетболист с тяжелой
Кузмич известен по выступлениям за сборную Сербии и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс». В сезоне-2014/2015 серб завоевал чемпионство НБА в составе «Уорриорс».