Клуб НБА «Мемфис» стал победителем Летней лиги в Лас-Вегасе
ТАСС, 16 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис» выиграл у «Миннесоты» в финале розыгрыша Летней лиги, которая проходила в
ТАСС, 16 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис» выиграл у «Миннесоты» в финале розыгрыша Летней лиги, которая проходила в
«Мемфис» впервые вышел в финал Летней лиги в
Однако тогда клуб уступил «Филадельфии» (75:91). «Миннесота» добиралась до финала Летней лиги в 2016 году, проиграв в овертайме решающего матча «Чикаго» со счетом 82:84.
Лучшим игроком турнира был признан тяжелый форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк. Он же стал самым полезным баскетболистом финальной встречи. Кларк записал на свой счет
Летняя лига проходит в межсезонье. Команды НБА просматривают новичков, незадрафтованных игроков и баскетболистов из Лиги развития НБА (G League).
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