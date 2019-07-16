Клуб НБА «Мемфис» стал победителем Летней лиги в Лас-Вегасе

Источник: AP 2019

«Мемфис» впервые вышел в финал Летней лиги в Лас-Вегасе, ранее команде удавалось добиться подобного результата на турнире в Орландо в 2014 году.

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Однако тогда клуб уступил «Филадельфии» (75:91). «Миннесота» добиралась до финала Летней лиги в 2016 году, проиграв в овертайме решающего матча «Чикаго» со счетом 82:84.

Лучшим игроком турнира был признан тяжелый форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк. Он же стал самым полезным баскетболистом финальной встречи. Кларк записал на свой счет дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов. «Мемфис» стал шестой командой Западной конференции НБА за последние семь лет, которая выиграла титул.

Летняя лига проходит в межсезонье. Команды НБА просматривают новичков, незадрафтованных игроков и баскетболистов из Лиги развития НБА (G League).

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