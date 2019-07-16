Чемпион НБА Тимофей Мозгов: В Нью-Йорк не влюбился, больше соскучился по Химкам

Источник: РИА "Новости"

Тимофей Мозгов девять лет провел в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и за это время сумел стать самым успешным российским игроком в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Он выиграл титул чемпиона с «Кливлендом», удостаивался похвалы от Леброна Джеймса, а в 2016 году подписал четырехлетний контракт на $64 млн. В начале июля «Орландо Мэджик» расторг контракт с центровым, который весь прошлый сезон пропустил из-за травмы. В интервью ТАСС он рассказал о том, стал ли поступок клуба для него сюрпризом, о планах на будущее и перспективах сборной России на Кубке мира 2019 года.

Читайте также Единственный россиянин в НБА остался без команды

— Были ли вы готовы к тому, что «Орландо» в одностороннем порядке разорвет контракт этим летом?

— Честно скажу, я об этом узнал раньше, чем все. Я уже повидал всякое — и разрывы контрактов, и обмены, поэтому для меня это не было новостью по большому счету. Я могу понять руководство «Мэджик».

— Вы вернетесь в Европу или еще не готовы проститься с НБА?

— На данный момент я не знаю, как получится. В первую очередь для меня главное — восстановление. Чтобы не болело колено. После этого буду задумываться дальше о карьере.

— Если возвращаться в Россию, то только в «Химки» (Мозгов выступал за подмосковный клуб на протяжении пяти лет до заокеанской карьеры — прим. ТАСС)?

— «Химки» — это было бы очень круто. Но надо понимать, что у меня есть супруга, ребенок и я давно сам себе не принадлежу. Когда у меня была только жена, она могла спокойненько, без возражений — куда я, туда и она. Но сегодня у нее чуть больше появилось власти: ребенок — его надо воспитывать, ходить в школу. Теперь нам всем вместе придется сесть и принять решение.

— Как проводите лето, как тренировочный и восстановительный процесс?

— К тренировкам я пока не приступил. Доктор, с которым я прохожу реабилитацию, бегать мне запретил. С его разрешения я всего лишь пару дней назад впервые за долгое время встал на беговую дорожку.

Пока прохожу реабилитацию и очень надеюсь быть готовым к началу сезона.

— Сборная России в сентябре сыграет в Китае на Кубке мира. На что рассчитывать?

— Сложно сказать. Все в один голос говорят, какая слабая у нас группа, и мы обязаны выйти в следующий раунд (сборная России сыграет в группе с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии — прим. ТАСС). В составе клуба ты проводишь баскетбольный сезон, видишь, что из себя представляет команда, как она играет, а сборная — каждый год новая история, новые игроки добавляются. Поэтому важно, в какой кондиции подойдут ребята к матчам, какие игроки смогут приехать в национальную команду, как сложатся взаимоотношения. В принципе, когда я был в сборной, с этим проблем не было, но сейчас мы открываем новую главу. Совершенно точно, что ребята у нас талантливые и могут побиться за медали чемпионата мира, если все будут здоровы, если все приедут и будут играть сердцем.

— Вы поможете сборной осенью?

— Я очень хочу, но на сегодняшний день я просто физически не готов. Надежды, что мне на днях станет лучше, я не теряю, но чуда не происходит. А обещать, что я приеду, без стопроцентной гарантии я не готов и не буду.

— Кто фаворит в предстоящем сезоне НБА?

— Прошлое межсезонье было в НБА интересным, все удивлялись обменам, но сейчас все еще интереснее. Фаворита предстоящего сезона я не назову, это может быть и «Лос-Анджелес Лейкерс», и, если Каваю [Леонарду, самому ценному игроку последнего финала НБА] позволит здоровье, «Клипперс» могут побороться. Несмотря на поражение «Голден Стэйт» в финале этого года и уход Кевина Дюранта в «Бруклин», их все равно ни в коем случае списывать нельзя. Плюс «Бруклин», если Кевин восстановится, произойдет чудо и он вернется тем же игроком, что был до травмы. Вообще, очень сложно сказать, надо дождаться хотя бы конца лета, когда утрясутся все составы.

— Вы играли в «Бруклине». Что можете посоветовать Дюранту и Кайри Ирвингу в Нью-Йорке? Ресторан, место?

— Ресторан называется Mari Vanna. Больше посоветовать не могу ничего. Это не самое дешевое место, но они смогут себе это позволить. Не для царей, конечно, но счет выше среднего.

— Вы год провели в Орландо. По чему больше скучали — по Химкам или Манхэттену?

— По Манхэттену не скучал ни разу.

В Нью-Йорк не влюбился и вообще не хочу к нему никак относиться. Приехать туда на два дня? Да. Но я вообще не понимаю людей, которые восторгаются: «Какой красивый Манхэттен! Нью-Йорк — это так классно!» Я абсолютно не согласен и готов спорить с этими людьми до последнего. Так что больше я соскучился по Химкам.

Для меня это родной город уже, как Краснодар. Но я в целом, конечно, соскучился по России.

— Как вам кажется, европейский баскетбол развивается или умирает?

— Развивается. И в Европе появляются талантливые баскетболисты. Во многом поэтому я уже три года являюсь наставником в баскетбольной части проекта KFC Battle, который ежегодно собирает самых талантливых ребят со всей России. Помогает им реализовать свою мечту.