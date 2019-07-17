«Хьюстон» объявил о переходе Уэстбрука

Как сообщается на официальном сайте техасской команды, «Оклахома» получила в обмен на Уэстбрука разыгрывающего Криса Пола и пики в первом раунде двух драфтов НБА.

В прошлом сезоне Уэстбрук принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем по 22,9 очка, а также делал по 11,1 подбора и 10,7 передачи.

Уэстбрук восемь раз принимал участие в Матчах всех звезд, дважды становился самым полезным игроком (MVP) встреч. В сезоне-2016/17 он был признан MVP регулярного чемпионата.

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