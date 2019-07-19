«Хьюстон» объявил о переходе в команду чемпиона НБА Чендлера

36-летний Чендлер, последним клубом которого был «Лос-Анджелес Лейкерс», после окончания сезона-2018/19 стал свободным агентом. Соглашение с «Хьюстоном» рассчитано на один год.

Чендлер провел в НБА 1134 игры. В среднем за матч он набирал 8,4 очка, 9,2 подбора и 1,2 блокшота. Центровой забрасывал 59,6% всех бросков, что является третьим результатом в истории лиги.

Ранее баскетболист также выступал за «Чикаго», «Нью-Орлеан», «Шарлотт», «Даллас», «Нью-Йорк» и «Финикс». В 2011 году в составе «Далласа» он стал чемпионом НБА. В 2012 году Чендлер был признан лучшим оборонительным игроком лиги по итогам сезона.