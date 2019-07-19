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09:03 (мск), источник: ТАСС

«Хьюстон» объявил о переходе в команду чемпиона НБА Чендлера

ТАСС, 19 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» объявил о подписании контракта с центровым Тайсоном Чендлером, который становился чемпионом лиги в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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36-летний Чендлер, последним клубом которого был «Лос-Анджелес Лейкерс», после окончания сезона-2018/19 стал свободным агентом. Соглашение с «Хьюстоном» рассчитано на один год.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чендлер провел в НБА 1134 игры. В среднем за матч он набирал 8,4 очка, 9,2 подбора и 1,2 блокшота. Центровой забрасывал 59,6% всех бросков, что является третьим результатом в истории лиги.

Ранее баскетболист также выступал за «Чикаго», «Нью-Орлеан», «Шарлотт», «Даллас», «Нью-Йорк» и «Финикс». В 2011 году в составе «Далласа» он стал чемпионом НБА. В 2012 году Чендлер был признан лучшим оборонительным игроком лиги по итогам сезона.

Центровой является чемпионом мира (2010) и Олимпийских игр (2012) в составе сборной США. В национальной команде Чендлер выступал вместе со своими будущими партнерами по «Хьюстону» Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом.

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