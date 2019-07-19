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10:26 (мск), источник: ТАСС

Клуб НБА «Финикс» подписал контракт с форвардом Камински

ТАСС, 19 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс» подписал контракт с тяжелым форвардом Фрэнком Камински. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

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По информации СМИ, соглашение с 26-летним игроком рассчитано на два года и $10 млн. Камински будет играть под восьмым номером.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Фрэнк — исключительный снайпер, который поможет нам распределить игровое пространство и дать нашим защитникам больше места для работы. Его габариты и навыки принятия решений также отлично подходят для команды, которую мы создаем, поэтому мы рады приветствовать Фрэнка в “Финиксе”», — сказал генеральный директор клуба Джеймс Джонс.

Камински с 2015 года выступал за «Шарлотт». В прошлом сезоне он провел в регулярном чемпионате НБА 47 матчей, в которых в среднем набирал по 8,6 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 1,3 передачи. Баскетболист был выбран на драфте 2015 года «Шарлотт» под девятым номером в первом раунде.

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