Клуб НБА «Финикс» подписал контракт с форвардом Камински

По информации СМИ, соглашение с 26-летним игроком рассчитано на два года и $10 млн. Камински будет играть под восьмым номером.

«Фрэнк — исключительный снайпер, который поможет нам распределить игровое пространство и дать нашим защитникам больше места для работы. Его габариты и навыки принятия решений также отлично подходят для команды, которую мы создаем, поэтому мы рады приветствовать Фрэнка в “Финиксе”», — сказал генеральный директор клуба Джеймс Джонс.