Клуб НБА «Денвер» подписал контракт с разыгрывающим Мюрреем
ТАСС, 25 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер» подписал новое соглашение с разыгрывающим Джамалом Мюрреем. Об этом сообщает
ТАСС, 25 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер» подписал новое соглашение с разыгрывающим Джамалом Мюрреем. Об этом сообщает
Контракт с 22-летним баскетболистом рассчитан на пять лет. По информации СМИ, игрок заработает за это время $170 млн.
«Хочу поблагодарить руководство клуба, которое
Разыгрывающий был выбран «Денвером» под седьмым номером на драфте НБА 2016 года. За три сезона Мюррей провел 238 матчей в составе команды, набирая в среднем 14,8 очка, 3,5 подбора и 3,4 передачи.