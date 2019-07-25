Клуб НБА «Денвер» подписал контракт с разыгрывающим Мюрреем

Контракт с 22-летним баскетболистом рассчитан на пять лет. По информации СМИ, игрок заработает за это время $170 млн.

«Хочу поблагодарить руководство клуба, которое когда-то поверило в меня и сделало это снова. Спасибо фанатам “Денвера”! Не могу дождаться, когда снова выйду на паркет, чтобы порадовать вас», — сказал Мюррей.