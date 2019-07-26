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10:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

По Газоль стал игроком «Портленда»

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Испанский центровой По Газоль стал игроком «Портленда», сообщается на официальном сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Спорт РИА Новости

В «Портленд» 39-летний испанец перешел в статусе свободного агента. По информации ESPN, контракт рассчитан на один сезон, за который баскетболист заработает 2,6 миллиона долларов.

За 1226 игр регулярных чемпионатов в 18 сезонах лиги в качестве игрока «Мемфиса», «Лейкерс», «Чикаго», «Сан-Антонио» и «Милуоки» Газоль заработал следующие средние показатели: 17,0 очка, 9,2 подбора, 3,2 передачи.

Газоль является двукратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В прошлом сезоне испанец провел в регулярном чемпионате НБА 27 матчей за «Сан-Антонио» и три встречи за «Милуоки».

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