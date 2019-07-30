СМИ: Макколлум продлит контракт с «Портлендом» на 100 миллионов долларов

Источник: AP 2019

Продление контракта 27-летнего баскетболиста вступит в силу с сезона-2021/22. Макколлум за ближайшие два сезона по действующему соглашению получит 57 миллионов долларов.

Средние показатели Макколлума за игру регулярного чемпионата НБА в прошлом сезоне составляли 21 очко, 4 подбора и 3 передачи, за матч плей-офф — 24,7 очка, 5 подборов и 3,7 передачи.