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30 июля, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Макколлум продлит контракт с «Портлендом» на 100 миллионов долларов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Защитник Си Джей Макколлум продлит контракт с клубом НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на три года, за которые заработает 100 миллионов долларов, сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

Продление контракта 27-летнего баскетболиста вступит в силу с сезона-2021/22. Макколлум за ближайшие два сезона по действующему соглашению получит 57 миллионов долларов.

Средние показатели Макколлума за игру регулярного чемпионата НБА в прошлом сезоне составляли 21 очко, 4 подбора и 3 передачи, за матч плей-офф — 24,7 очка, 5 подборов и 3,7 передачи.

Ранее этим летом «Портленд» договорился с другим лидером команды защитником Дэмианом Лиллардом о продлении контракта на четыре года (до 2025 года) и 196 миллионов долларов.

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