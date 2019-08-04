Клуб НБА «Голден Стэйт» объявил о подписании нового контракта с Дрэймондом Грином
ТАСС, 4 августа. Форвард Дрэймонд Грин подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт». Об этом сообщает клубная
ТАСС, 4 августа. Форвард Дрэймонд Грин подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт». Об этом сообщает клубная
Подробности соглашения официально не опубликованы. Ранее ESPN сообщил, что Грин подписал четырехлетний контракт на $100 млн. Соглашение начнет действовать с сезона-2020/21, за следующий сезон баскетболист заработает $18,5 млн по старому контракту.
Грину 29 лет, он был выбран «Голден Стэйт» на драфте 2012 года под 35-м номером. По итогам сезона-2016/17 был назван лучшим оборонительным игроком ассоциации, входил в символическую сборную звезд защиты в каждом из последних пяти сезонов. «Голден Стэйт» с Грином в составе трижды стал чемпионом и пять раз играл в финале