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10:06 (мск), источник: ТАСС

Клуб НБА «Голден Стэйт» объявил о подписании нового контракта с Дрэймондом Грином

ТАСС, 4 августа. Форвард Дрэймонд Грин подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Источник: AP 2019

Подробности соглашения официально не опубликованы. Ранее ESPN сообщил, что Грин подписал четырехлетний контракт на $100 млн. Соглашение начнет действовать с сезона-2020/21, за следующий сезон баскетболист заработает $18,5 млн по старому контракту.

Грину 29 лет, он был выбран «Голден Стэйт» на драфте 2012 года под 35-м номером. По итогам сезона-2016/17 был назван лучшим оборонительным игроком ассоциации, входил в символическую сборную звезд защиты в каждом из последних пяти сезонов. «Голден Стэйт» с Грином в составе трижды стал чемпионом и пять раз играл в финале плей-офф. Его средние статистические показатели за карьеру — 9,1 очка, 6,9 подбора, 4,9 передачи.

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