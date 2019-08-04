Клуб НБА «Голден Стэйт» объявил о подписании нового контракта с Дрэймондом Грином

Грину 29 лет, он был выбран «Голден Стэйт» на драфте 2012 года под 35-м номером. По итогам сезона-2016/17 был назван лучшим оборонительным игроком ассоциации, входил в символическую сборную звезд защиты в каждом из последних пяти сезонов. «Голден Стэйт» с Грином в составе трижды стал чемпионом и пять раз играл в финале плей-офф. Его средние статистические показатели за карьеру — 9,1 очка, 6,9 подбора, 4,9 передачи.