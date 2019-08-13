Экс-игрок НБА приговорен к 3,5 годам заключения за хранение оружия

Источник: AP 2019

Телфэйр был арестован 11 июня 2017 года в Бруклине. Полицейские увидели в руках игрока зажженную сигарету с марихуаной, после чего обыскали автомобиль и обнаружили заряженный пистолет 45-го калибра.

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Телфэйр был осужден за хранение оружия в начале года, но 34-летний баскетболист воспользовался правом на суд присяжных.

«Обязательное к исполнению тюремное заключение, к которому он был приговорен сегодня, требуется по закону, теперь он привлечен к ответственности за противоправное поведение», — заявил прокурор округа Бруклин Эрик Гонсалес.

Телфэйр уже задерживался за подобное нарушение в 2007 году, стражами порядка также в машине баскетболиста был обнаружен пистолет, после чего Телфэйр получил три года условно.