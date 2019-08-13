Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:30
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Динамо К
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Олимпиакос П
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Дандолк
Слован Бр
Все события
Фоторепортажи
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок НБА приговорен к 3,5 годам заключения за хранение оружия

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации Себастьян Телфэйр приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года за хранение оружия, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Наверх
Источник: AP 2019

Телфэйр был арестован 11 июня 2017 года в Бруклине. Полицейские увидели в руках игрока зажженную сигарету с марихуаной, после чего обыскали автомобиль и обнаружили заряженный пистолет 45-го калибра.

Читайте также
Харден подарил семье рыбаков на Багамах 10 тысяч долларов (видео)

Телфэйр был осужден за хранение оружия в начале года, но 34-летний баскетболист воспользовался правом на суд присяжных.

«Обязательное к исполнению тюремное заключение, к которому он был приговорен сегодня, требуется по закону, теперь он привлечен к ответственности за противоправное поведение», — заявил прокурор округа Бруклин Эрик Гонсалес.

Телфэйр уже задерживался за подобное нарушение в 2007 году, стражами порядка также в машине баскетболиста был обнаружен пистолет, после чего Телфэйр получил три года условно.

Телфэйр был выбран «Портлендом» под общим 13-м номером на драфте 2004 года. Затем выступал за «Бостон», «Миннесоту», «Клипперс», «Кливленд», «Финикс», «Торонто» и «Оклахома-Сити», карьеру игрок завершил в Китае.

 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Туктамышева рассказала о преданности в спорте
«Краснодару» надо повторить успех «Зенита», чтобы пройти «Порту»
Оценка — неуд. Судейские скандалы на старте РПЛ
Потери перед «Спартаком»: ЦСКА лишился атакующих лидеров
«Спартак» желает приобрести лучшего бомбардира чемпионата Турции
Появилось видео, где президент «Ахмата» хватает за руку судью
Вратарь: Овечкин бросил мне в голову — я потом кусать не мог
Месси позвонил Неймару, чтобы отговорить от перехода в «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь