Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Химки
Футбол. Первый дивизион
17:30
Спартак-2
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Мордовия
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Армавир
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
19:00
Атромитос А
Легия
Футбол. Еврокубки
19:00
Витория Гимарайнш
Вентспилс
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Челси
Все события
Фоторепортажи
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Прохоров может продать «Бруклин» за рекордную сумму

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Соучредитель китайской интернет-компании Alibaba Group Джозеф Цай близок к приобретению у российского бизнесмена Михаила Прохорова клуба НБА «Бруклин Нетс», сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что сделка близка к завершению, а о смене владельца клуба будет объявлено до конца текущей недели.

Читайте также
«Бруклин» объявил о переходе в команду двукратного чемпиона НБА Дюранта

По данным источника, общая сумма сделки составит 2,35 миллиарда долларов и станет рекордной для спортивных клубов.

В апреле прошлого года Прохоров продал Цаю 49% акций команды за 1 миллиард долларов. Согласно условиям сделки, Цай имеет право выкупить оставшуюся долю в клубе перед началом сезона-2021/22 за 1,35 миллиарда долларов.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году, когда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В 2010 году НБА одобрила покупку клуба. В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену «Барклайс-центр», располагающуюся в Бруклине, в связи с чем клуб сменил название и эмблему.

Читайте также
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Дзюба выбрал между Кокориным и Мамаевым
«Бояться нечего»: что ждет «Краснодар» после «Порту»
Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов
Новые бомбардиры и юный грузин: открытия первых туров РПЛ
Серена Уильямс снялась с турнира в Цинциннати
Шюррле перешел в «Спартак» с одобрения жены
Тренер: Победа «Краснодара» — хороший подарок Галицкому
Первая ракетка России вышла во второй круг турнира в Цинциннати
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь