СМИ: Прохоров может продать «Бруклин» за рекордную сумму

Сообщается, что сделка близка к завершению, а о смене владельца клуба будет объявлено до конца текущей недели.

В апреле прошлого года Прохоров продал Цаю 49% акций команды за 1 миллиард долларов. Согласно условиям сделки, Цай имеет право выкупить оставшуюся долю в клубе перед началом сезона-2021/22 за 1,35 миллиарда долларов.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году, когда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В 2010 году НБА одобрила покупку клуба. В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену «Барклайс-центр», располагающуюся в Бруклине, в связи с чем клуб сменил название и эмблему.