Агент Казинса подтвердил, что у игрока разрыв крестообразной связки колена

Ранее о травме игрока, полученной в понедельник на тренировке в Лас-Вегасе, появилась информация в СМИ.
Как отмечается в материале, дата операции еще не назначена. Из-за повреждения 29-летний баскетболист может полностью пропустит предстоящий сезон.
Это не первая серьезная травма в карьере Казинса. В январе 2018 года баскетболист получил разрыв ахиллова сухожилия левой ноги, после чего не играл почти год, а потом пропустил большую часть плей-офф сезона-2018/19 из-за разрыва четырехглавой мышцы бедра.
Казинс в июле заключил однолетний контракт с «Лейкерс» на 3,5 миллиона долларов. В минувшем сезоне он выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» и провел из-за травм только 30 матчей в регулярном чемпионате НБА и 8 встреч в плей-офф. Средние показатели Казинса за игру в «регулярке» составляли 16,3 очка, 8,2 подбора, 3,6 передачи и 1,5 блок-шота, в плей-офф — 7,6 очка, 4,9 подбора, 2,4 передачи и 0,8 блок-шота.