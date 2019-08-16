Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Герта
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Барселона
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
Сочи
11
Футбол. Премьер-лига
17.08
Урал
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17.08
Арсенал
Бернли
Все события
Фоторепортажи
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
23Рецепт побед Валерия Газзаева
13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Агент Казинса подтвердил, что у игрока разрыв крестообразной связки колена

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Четырехкратный участник Матчей всех звезд НБА центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил разрыв крестообразной связки левого колена, сообщил ESPN агент баскетболиста Джефф Шварц.

Наверх
Источник: AP 2019

Ранее о травме игрока, полученной в понедельник на тренировке в Лас-Вегасе, появилась информация в СМИ.

Читайте также
Свободные агенты, которые перевернут НБА. За ними идет охота

Как отмечается в материале, дата операции еще не назначена. Из-за повреждения 29-летний баскетболист может полностью пропустит предстоящий сезон.

Это не первая серьезная травма в карьере Казинса. В январе 2018 года баскетболист получил разрыв ахиллова сухожилия левой ноги, после чего не играл почти год, а потом пропустил большую часть плей-офф сезона-2018/19 из-за разрыва четырехглавой мышцы бедра.

Казинс в июле заключил однолетний контракт с «Лейкерс» на 3,5 миллиона долларов. В минувшем сезоне он выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» и провел из-за травм только 30 матчей в регулярном чемпионате НБА и 8 встреч в плей-офф. Средние показатели Казинса за игру в «регулярке» составляли 16,3 очка, 8,2 подбора, 3,6 передачи и 1,5 блок-шота, в плей-офф — 7,6 очка, 4,9 подбора, 2,4 передачи и 0,8 блок-шота.

Читайте также
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Названы причины падения с балкона свидетеля по делу Мамаева и Кокорина
Артем Дзюба и Англия: новые детали несостоявшегося трансфера
РПЛ перенесла матч «Крылья Советов» — «Спартак»
Первый гол в ЧР принес «Сочи» ничью в матче с «Оренбургом»
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Прохоров прокомментировал продажу «Бруклина» за рекордную сумму
Суд требует с экс-главы «Кубани» почти 200 миллиардов рублей
Фанат травмировал вратаря «Ливерпуля» в матче за Суперкубок УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь