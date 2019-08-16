Агент Казинса подтвердил, что у игрока разрыв крестообразной связки колена

Источник: AP 2019

Ранее о травме игрока, полученной в понедельник на тренировке в Лас-Вегасе, появилась информация в СМИ.

Как отмечается в материале, дата операции еще не назначена. Из-за повреждения 29-летний баскетболист может полностью пропустит предстоящий сезон.

Это не первая серьезная травма в карьере Казинса. В январе 2018 года баскетболист получил разрыв ахиллова сухожилия левой ноги, после чего не играл почти год, а потом пропустил большую часть плей-офф сезона-2018/19 из-за разрыва четырехглавой мышцы бедра.