Прохоров продал клуб НБА «Бруклин» китайскому бизнесмену Цаю

Источник: РИА "Новости"

Сделка будет завершена к концу сентября, так как необходимо получить ее одобрение со стороны руководства лиги. Действующий менеджмент клуба продолжит работу при новом руководителе.

В прошлом году китайский бизнесмен приобрел 49% акций клуба за $1 млрд, в августе он выкупил у 54-летнего Прохорова оставшуюся долю (51%) за $1,35 млрд согласно заключенному при прошлогодней покупке соглашению (Цай закрепил за собой право выкупа 51% акций клуба за $1,35 млрд до сезона-2021/22). В межсезонье «Бруклин» усилил состав чемпионами НБА, которые пребывали в статусе свободных агентов — Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.

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Таким образом, по данным New York Times, общая сумма сделки составила $2,35 млрд, она стала рекордной в истории спортивной индустрии. Ранее за $2,2 млрд Дэвид Теппер купил клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Каролина», а Тильман Фертитта — клуб НБА «Хьюстон».

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем «Бруклина».

55-летний Цай является одним из основателей и действующим вице-президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдинг управляет такими площадками, как Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com. Состояние китайского предпринимателя, по данным Forbes, составляет $9,9 млрд.

Достижения «Бруклина»

Высшим достижением «Бруклина» при Прохорове стал выход в полуфинал Восточной конференции плей-офф НБА в сезоне-2013/14, «Бруклин» уступил в серии «Майами» (1−4). Трижды «Бруклин» вылетал из плей-офф НБА на стадии первого раунда.