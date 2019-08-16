Прохоров: «Бруклин» находится в наилучшем состоянии за всю историю существования

Источник: AP 2019

В пятницу «Бруклин» объявил о подписании соглашения о продаже клуба канадскому бизнесмену Джозефу Цаю. В прошлом году бизнесмен приобрел 49% акций клуба за $1 млрд, в августе он выкупил у 54-летнего Прохорова оставшуюся долю (51%) за $1,35 млрд согласно заключенному при прошлогодней покупке соглашению (Цай закрепил за собой право выкупа 51% акций клуба за $1,35 млрд до сезона-2021/22). Таким образом, по данным New York Times, общая сумма сделки, которая окончательно будет завершена к концу сентября, составила $2,35 млрд, она стала рекордной в истории спортивной индустрии. В межсезонье «Бруклин» усилил состав чемпионами НБА, которые пребывали в статусе свободных агентов, — Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.

«Для меня было честью и радостью открыть Barclays Center (арена “Бруклина”), наблюдать, как клуб прорастает сильными корнями в сообществе, культивируя глобальную привлекательность. Сегодня команда находится в наилучшем состоянии, чем когда-либо прежде, и я знаю, что Джо будет развивать этот успех. Без инновационного предвидения и лидерских качеств Бретта (Йомарка — генменеджера клуба — прим. ТАСС) мы не были бы там, где находится “Бруклин” и Barclays Center. Бретт всегда давал мне понять, что когда арена и команда будут проданы, он двинется дальше и начнет свое следующее путешествие, спасибо ему, он был настоящим партнером и другом на протяжении последних 15 лет», — сказал Прохоров.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем «Бруклина».