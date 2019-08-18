«Привык в России все решать деньгами»: западные СМИ критикуют Прохорова

Источник: РИА "Новости"

Казалось, что после громкого открытия рынка свободных агентов, когда звёзды переходили из команды в команду, спортивную общественность НБА уже не удивит. Как бы не так! Сильнейшая баскетбольная организация взорвала информационное пространство во всём мире, объявив несколько дней назад о рекордной для спорта продаже клуба.

В центре внимания оказался американский клуб «Бруклин Нетс» и его неамериканские владельцы: россиянин Михаил Прохоров (бывший) и тайваньский канадец Джозеф Цай (будущий). Разница между бизнесменами огромная. Если западной общественности понятно на чём именно поднялся Цай, который является соучредителем «Алибаба Групп», то металлургический бизнес высокого бизнесмена из России вызывал вопросы с первых дней покупки Прохоровым тогда ещё «Нью-Джерси Нетс». Его финансовую деятельность пристально проверяли, так НБА пыталась обезопасить свой имидж от возможных аналогий с коррупционными схемами.

Вот и после продажи клуба, Прохорову припомнили всё.

«Он был ужасным владельцем франшизы НБА, но получил невероятную прибыль. Сейчас ему должно быть приятно», — с таким подзаголовком вышла статья на известном сайте Sbnation. Уже во втором предложении текста о сделке по продаже «Нетс» подчёркивается: «Прохоров — российский олигарх, но отношения к Путину не имеет».

Вторит коллегам и Sports Illustrated, называя россиянина «ужасным управленцем». Издание также вспоминает знаменитое обещание олигарха после покупки о том, что «Нетс» станут чемпионами в ближайшие 5 лет.

«Как можно забыть обещание, которое он дал? Прохоров поклялся, что клуб станет чемпионом в ближайшие пять лет. А как забыть насколько сильно выросла платёжная ведомость? Рекордные суммы при уплате налога на роскошь?

Скорее всего, проблемы Прохорова возникли из-за непонимания внутреннего устройства управления клубом НБА. Он не понимал, как это быть владельцем. В России он расцвёл в качестве владельца московского ЦСКА. Но там не было потолка зарплат, а значит не было и проблем. Он покупал «Нетс» с тем же мышлением", — говорится в статье Sports Illustrated.

Сайт foxnews в своём тексте с новостью о продаже клуба, почему-то разместил 96-метровую мега яхту «Палладиум» российского миллиардера. Возможно, это был намёк на то, что тратить деньги красиво Михаил Дмитриевич умеет как никто другой.

Яхта Михаила Прохорова | Источник: instagram.com/superyachtfan

Associated press в своей новости говорит о том, что после пары сезонов «Прохоров потерял интерес к клубу и сосредоточился на делах в России, пытаясь даже участвовать в президентской гонке».

NYpost также основной упор сделали на то, что российский владелец тратил очень много денег, платя налог на роскошь. Никакого результата при этом не было.

«Прохоров демонстрировал катастрофические результаты. Он пытался захватить НБА, тратя по 120 миллионов долларов на налог. Будет ли новый владелец Цай работать аналогичным образом?».

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Однако критикуют в США не только бизнесмена из нашей страны. Досталось и чиновникам из Нью-Йорка.

«Сначала администрация города и транспортное управление продали землю компании Прохорова за 100 миллионов долларов. При оценочной стоимости в 214 миллионов. После предоставили 400 миллионов в качестве налоговых льгот из-за строительства баскетбольного дворца. Всё это деньги налогоплательщиков. А в конце позволили парню из России встать и уйти с двумя миллиардами прибыли», — пишет slate.com.