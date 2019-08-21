Прохоров: «Бруклин» за 10 лет стал одним из самых престижных клубов НБА

Источник: РИА "Новости"

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался «Нью-Джерси Нетс». В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем «Бруклина». На прошлой неделе «Бруклин» объявил о продаже клуба и арены канадскому бизнесмену Джозефу Цаю.

«Это были действительно замечательные 10 лет. С точки зрения бизнеса “Нью-Джерси Нетс” и стадион находились в настолько бедственном положении, насколько это вообще возможно для проблемного актива, все было связано с большими рисками. Я помню, как смотрел на стройплощадку, просто большую дыру в земле, и думал: “Надеюсь, что все получится”. И все получилось», — вспомнил Прохоров.

По данным ТАСС, общая сумма сделки по продаже Прохоровым клуба и арены составила $3,5 млрд. «Были замечательные моменты, например, концерт Jay-Z, который открыл стадион. Первая домашняя игра “Нетс”, когда команда переехала в Бруклин, в новой форме и расцветке, четыре выхода в плей-офф. И этот бедственный, как казалось, актив стал в дальнейшем очень рентабельным», — продолжил бизнесмен.

«Я бы также отметил, что на этом пути было много полезных уроков. У меня была возможность по-настоящему понять, как функционирует НБА и как работает бизнес в Америке на основе десятилетий эволюции. Мы начали с философии “Побеждай как можно быстрее”, но поняли — нельзя пропускать шаги, чтобы создать команду-победительницу. Три года назад мы изменили наш подход и теперь имеем одну из самых престижных команд в лиге, куда хотят идти лучшие игроки, это также привело к огромному количеству сделок, благодаря которым “Бруклин Нетс” и в дальнейшем будет находиться в отличном положении для достижения успеха», — отметил он.