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10:15 (мск), источник: ТАСС

Прохоров: «Бруклин» за 10 лет стал одним из самых престижных клубов НБА

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клуб «Бруклин Нетс» за последние 10 лет стал одним из самых привлекательных в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение ТАСС высказал его бывший владелец российский бизнесмен Михаил Прохоров.

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Источник: РИА "Новости"

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался «Нью-Джерси Нетс». В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем «Бруклина». На прошлой неделе «Бруклин» объявил о продаже клуба и арены канадскому бизнесмену Джозефу Цаю.

«Это были действительно замечательные 10 лет. С точки зрения бизнеса “Нью-Джерси Нетс” и стадион находились в настолько бедственном положении, насколько это вообще возможно для проблемного актива, все было связано с большими рисками. Я помню, как смотрел на стройплощадку, просто большую дыру в земле, и думал: “Надеюсь, что все получится”. И все получилось», — вспомнил Прохоров.

По данным ТАСС, общая сумма сделки по продаже Прохоровым клуба и арены составила $3,5 млрд. «Были замечательные моменты, например, концерт Jay-Z, который открыл стадион. Первая домашняя игра “Нетс”, когда команда переехала в Бруклин, в новой форме и расцветке, четыре выхода в плей-офф. И этот бедственный, как казалось, актив стал в дальнейшем очень рентабельным», — продолжил бизнесмен.

«Я бы также отметил, что на этом пути было много полезных уроков. У меня была возможность по-настоящему понять, как функционирует НБА и как работает бизнес в Америке на основе десятилетий эволюции. Мы начали с философии “Побеждай как можно быстрее”, но поняли — нельзя пропускать шаги, чтобы создать команду-победительницу. Три года назад мы изменили наш подход и теперь имеем одну из самых престижных команд в лиге, куда хотят идти лучшие игроки, это также привело к огромному количеству сделок, благодаря которым “Бруклин Нетс” и в дальнейшем будет находиться в отличном положении для достижения успеха», — отметил он.

55-летний Цай является одним из основателей и действующим вице-президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдинг управляет такими площадками, как AliExpress, Tmall, Taobao. Состояние канадского предпринимателя, по данным Forbes, составляет $9,9 млрд.

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