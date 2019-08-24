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11:58 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» подпишет контракт с Дуайтом Ховардом

ТАСС, 24 августа. Американский центровой Дуайт Ховард, выступавший в прошлом сезоне за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон» и перешедший этим летом в «Мемфис», продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter.

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Источник: AP 2019

По информации источника, «Лейкерс» могут вывести Ховарда из состава до 7 января 2020 года без финансовых потерь, если его поведение не будет устраивать руководство клуба. Центровой дал согласие на любую роль в команде и пообещал не разрушать микроклимат в коллективе. Также Ховард предоставил заключение врача о том, что баскетболист полностью восстановился после травмы спины. При этом он похудел на 11 кг, чтобы избежать рецидива.

Сообщается, что 33-летний Ховард выкупил свой контракт у «Мемфиса» за $2,6 млн. Центровой выступал в составе «Лейкерс» в сезоне-2012/13. Летом 2013 года, когда он стал свободным агентом, команда из Лос-Анджелеса предложила ему максимальный контракт на пять лет и $118 млн, но баскетболист перешел в «Хьюстон».

Ховард в прошлом сезоне из-за травмы сыграл только девять матчей за «Вашингтон». В них он набирал в среднем 12,8 очка, делал 9,2 подбора, 0,4 передачи. Центровой восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА, он является олимпийским чемпионом 2008 года и бронзовым призером чемпионата мира 2006 года. Также Ховард выступал в разное время за клубы НБА «Орландо», «Атланта» и «Шарлотт».

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