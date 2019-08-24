СМИ: Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» подпишет контракт с Дуайтом Ховардом

Источник: AP 2019

По информации источника, «Лейкерс» могут вывести Ховарда из состава до 7 января 2020 года без финансовых потерь, если его поведение не будет устраивать руководство клуба. Центровой дал согласие на любую роль в команде и пообещал не разрушать микроклимат в коллективе. Также Ховард предоставил заключение врача о том, что баскетболист полностью восстановился после травмы спины. При этом он похудел на 11 кг, чтобы избежать рецидива.

Сообщается, что 33-летний Ховард выкупил свой контракт у «Мемфиса» за $2,6 млн. Центровой выступал в составе «Лейкерс» в сезоне-2012/13. Летом 2013 года, когда он стал свободным агентом, команда из Лос-Анджелеса предложила ему максимальный контракт на пять лет и $118 млн, но баскетболист перешел в «Хьюстон».