Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» подписал контракт с Ховардом

Источник: AP 2019

Подробности соглашения с 33-летним игроком не уточняются. Ранее журналист ESPN Эдриан Войнаровски сообщал, что Ховард выкупил свой контракт у «Мемфиса» за $2,6 млн. По информации источника, «Лейкерс» могут вывести Ховарда из состава до 7 января 2020 года без финансовых потерь, если его поведение не будет устраивать руководство клуба.

Центровой выступал в составе «Лейкерс» в сезоне-2012/13. Летом 2013 года, когда он стал свободным агентом, команда из Лос-Анджелеса предложила ему максимальный контракт на пять лет и $118 млн, но баскетболист перешел в «Хьюстон».