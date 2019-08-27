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11:08 (мск), источник: ТАСС

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» подписал контракт с Ховардом

ТАСС, 27 августа. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» подписал контракт с американским центровым Дуайтом Ховардом, выступавший в прошлом сезоне за «Вашингтон» и перешедший летом в «Мемфис». Об этом сообщила пресс-служба «Лос-Анджелеса».

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Источник: AP 2019

Подробности соглашения с 33-летним игроком не уточняются. Ранее журналист ESPN Эдриан Войнаровски сообщал, что Ховард выкупил свой контракт у «Мемфиса» за $2,6 млн. По информации источника, «Лейкерс» могут вывести Ховарда из состава до 7 января 2020 года без финансовых потерь, если его поведение не будет устраивать руководство клуба.

Центровой выступал в составе «Лейкерс» в сезоне-2012/13. Летом 2013 года, когда он стал свободным агентом, команда из Лос-Анджелеса предложила ему максимальный контракт на пять лет и $118 млн, но баскетболист перешел в «Хьюстон».

Ховард в прошлом сезоне из-за травмы сыграл только девять матчей за «Вашингтон». В них он набирал в среднем 12,8 очка, делал 9,2 подбора, 0,4 передачи. Центровой восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА, он является олимпийским чемпионом 2008 года и бронзовым призером чемпионата мира 2006 года. Также Ховард выступал в разное время за клубы НБА «Орландо», «Атланта» и «Шарлотт». Баскетболист был выбран на драфте 2004 года в первом раунде под первым номером.

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