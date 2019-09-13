Леброн впервые с 2013 года не возглавил топ-100 лучших баскетболистов НБА
Авторитетное американское издание Sports illustrated опубликовало традиционный ежегодный рейтинг 100 лучших баскетболистов НБА по своей версии.
Авторитетное американское издание Sports illustrated опубликовало традиционный ежегодный рейтинг 100 лучших баскетболистов НБА по своей версии.
Впервые с 2013 года лидерство в топ-100 потерял форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. По мнению издания, на данный момент лучшим игроком лиги является форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, второе место за форвардом «Лос-Анджелес Клипперс» Каваем Леонардом и лишь третья позиция досталась Леброну Джеймсу.
Версия первой десятки рейтинга выглядит следующим образом:
1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)
2. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»)
3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)
4. Стеф Карри («Голден Стэйт Уорриорз»
5. Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»)
6. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)
7. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)
8. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
9. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»)
10. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).