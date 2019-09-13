Леброн впервые с 2013 года не возглавил топ-100 лучших баскетболистов НБА

Впервые с 2013 года лидерство в топ-100 потерял форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. По мнению издания, на данный момент лучшим игроком лиги является форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, второе место за форвардом «Лос-Анджелес Клипперс» Каваем Леонардом и лишь третья позиция досталась Леброну Джеймсу.