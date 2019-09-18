Михаил Прохоров завершил сделку по продаже клуба НБА «Бруклин»

Источник: AP 2019

В прошлом году канадский бизнесмен тайваньского происхождения приобрел 49% акций клуба за $1 млрд, в августе достиг соглашения о покупке у 54-летнего Прохорова оставшейся доли (51%) за $1,35 млрд согласно заключенному при прошлогодней покупке соглашению (Цай закрепил за собой право выкупа 51% акций клуба за $1,35 млрд до сезона-2021/22). В межсезонье «Бруклин» усилил состав чемпионами НБА, которые пребывали в статусе свободных агентов — Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.

«У нас есть невероятная группа игроков, которые хотят победить, из-за их таланта и тяжелой работы мы сейчас находимся в отличном положении, чтобы конкурировать. Я очень рад быть партнером победителей», — сказал Цай.

Общая сумма сделки составила $2,35 млрд, она стала рекордной в истории спортивной индустрии, ранее за $2,2 млрд Дэвид Теппер купил клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Каролина», а Тильман Фертитта — клуб НБА «Хьюстон».

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем «Бруклина».