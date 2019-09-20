Прохоров заявил, что было бы глупо отказаться от предложения Цая по покупке «Бруклина»

В среду Прохоров завершил процедуру продажи «Бруклина» и арены клуба Barclays Center канадскому бизнесмену Джозефу Цаю. Общая сумма сделки составила $2,35 млрд, она стала рекордной в истории спортивной индустрии, ранее за $2,2 млрд Дэвид Теппер купил клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Каролина», а Тильман Фертитта — клуб НБА «Хьюстон».
«Конечно, для меня это уникальный проект и с точки зрения бизнеса. Я не знаю ни одной другой инвестиции, которая показала бы аналогичную отдачу за такой короткий период, — сказал Прохоров. — Продавая клуб, я согласился на предложение, отказаться от которого было бы просто глупо».
«Опыт работы с НБА и возможность увидеть всю кухню изнутри стали для меня бесценным уроком. Это касается не только изучения
55-летний Цай является одним из основателей и действующим
В межсезонье «Бруклин» усилил состав чемпионами НБА — Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом. По мнению Прохорова, теперь команда стала одной из самых сильных в лиге.
«Команда сейчас находится в лучшей форме не только за годы моего владения клубом, но и за большую часть своей истории. Команда собрала под своим крылом невероятно талантливых спортсменов и не менее выдающихся тренеров и менеджеров, — заявил Прохоров. — Поэтому могу сказать, что передаю эстафету новому владельцу с чистой совестью».
Прохоров будет продолжать посещать матчи «Бруклина» и надеется увидеть победу команды в чемпионате НБА. «Хотя меня уже нет в команде, я
Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в