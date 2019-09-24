Экс-игрок ЦСКА Холден назначен на пост директора по селекции «Бруклина»

Источник: Спорт РИА Новости

Холден выступал за ЦСКА с 2002 по 2011 год, помог команде дважды выиграть Евролигу. В составе сборной России Холден стал чемпионом Европы в 2007 году. Также в Европе он защищал цвета бельгийского «Остенде» и греческого АЕКа.

После завершения игровой карьеры Холден, которому в августе исполнилось 43 года, работал скаутом в клубах НБА «Детройт Пистонс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс».