Экс-игрок ЦСКА Холден назначен на пост директора по селекции «Бруклина»

Холден выступал за ЦСКА с 2002 по 2011 год, помог команде дважды выиграть Евролигу. В составе сборной России Холден стал чемпионом Европы в 2007 году. Также в Европе он защищал цвета бельгийского «Остенде» и греческого АЕКа.
После завершения игровой карьеры Холден, которому в августе исполнилось 43 года, работал скаутом в клубах НБА «Детройт Пистонс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс».
Также отмечается, что Тьяго Сплиттер вступил в должность тренера по развитию игроков, Дэниел Джонс стал тренером по физической результативности, а Райан Форхан-Келли возьмет на себя роль координатора по развитию игроков.