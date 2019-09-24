Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Леванте
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дижон
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вальядолид
Гранада
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Верона
Удинезе
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Автомобилист
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Салават Юлаев
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
Динамо Мн
31
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Брешиа
Ювентус
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
32
Все события
Фоторепортажи
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
10Парфенов — Кононов — 4:1
12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок ЦСКА Холден назначен на пост директора по селекции «Бруклина»

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по баскетболу Джон Роберт Холден назначен на пост директора по селекционной работе «Бруклин Нетс», сообщается на сайте клуба НБА.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Холден выступал за ЦСКА с 2002 по 2011 год, помог команде дважды выиграть Евролигу. В составе сборной России Холден стал чемпионом Европы в 2007 году. Также в Европе он защищал цвета бельгийского «Остенде» и греческого АЕКа.

После завершения игровой карьеры Холден, которому в августе исполнилось 43 года, работал скаутом в клубах НБА «Детройт Пистонс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Также отмечается, что Тьяго Сплиттер вступил в должность тренера по развитию игроков, Дэниел Джонс стал тренером по физической результативности, а Райан Форхан-Келли возьмет на себя роль координатора по развитию игроков.

 Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Cборной России по футболу грозит отстранение от ЧМ-2022
Российские футболисты играют даже в Боснии, Швеции и Хорватии
Надежда на сенсацию: как Набережные Челны готовятся к «Спартаку»
СМИ назвали следующий клуб в карьере Хосепа Гвардиолы
РУСАДА: РФ, скорее всего, выступит на ОИ под нейтральным флагом
Жизнь без Месси: что предлагает кандидат в президенты «Барсы»?
Роман Широков оценил шансы на возвращение Карпина в «Спартак»
Павлу Мамаеву предложили поднимать крымский футбол
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь