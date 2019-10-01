Клуб НБА «Хьюстон» победил «Шанхай Шаркс» в товарищеском матче с разницей в 69 очков

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал литовский центровой «Шанхай Шаркс» Донатас Мотеюнас, который набрал 27 очков. Также он записал себе в актив 11 подборов, три передачи и три перехвата. У «Хьюстона» трипл-дабл оформил защитник Джеймс Харден — 10 очков, 12 подборов и 17 передач. Для этого ему понадобилась 21 минута игрового времени.

Участие во встрече не принимал звездный новичок «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, который в межсезонье перебрался в команду из «Оклахомы». Клуб проявляет осторожность, так как разыгрывающий весной перенес операцию на колене и только недавно получил разрешение врачей на полноценные тренировки.