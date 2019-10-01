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13:19 (мск), источник: ТАСС

Прохоров не исключил, что в будущем будет вновь инвестировать в спорт

В сентябре российский бизнесмен завершил процедуру продажи «Бруклина» и арены клуба НБА Barclays Center бизнесмену Джозефу Цаю.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» российский бизнесмен Михаил Прохоров не исключил, что в будущем будет вновь инвестировать в спорт. Об этом он рассказал ТАСС.

В сентябре Прохоров завершил процедуру продажи «Бруклина» и арены клуба Barclays Center бизнесмену Джозефу Цаю. По данным ТАСС, общая сумма сделки составила от $3,3 до $3,5 млрд, она стала рекордной в истории спортивной индустрии, ранее за $2,2 млрд Дэвид Теппер купил клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Каролина», а Тильман Фертитта — клуб НБА «Хьюстон».

«Не знаю, буду ли я когда-нибудь еще инвестировать в спорт, но не исключаю такой возможности. Тем более что теперь могу с уверенностью опираться на полученный [в НБА] опыт», — сказал Прохоров.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем «Бруклина».

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