Прохоров не исключил, что в будущем будет вновь инвестировать в спорт
В сентябре российский бизнесмен завершил процедуру продажи «Бруклина» и арены клуба НБА Barclays Center бизнесмену Джозефу Цаю.
В сентябре российский бизнесмен завершил процедуру продажи «Бруклина» и арены клуба НБА Barclays Center бизнесмену Джозефу Цаю.
МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» российский бизнесмен Михаил Прохоров не исключил, что в будущем будет вновь инвестировать в спорт. Об этом он рассказал ТАСС.
В сентябре Прохоров завершил процедуру продажи «Бруклина» и арены клуба Barclays Center бизнесмену Джозефу Цаю. По данным ТАСС, общая сумма сделки составила от $3,3 до $3,5 млрд, она стала рекордной в истории спортивной индустрии, ранее за $2,2 млрд Дэвид Теппер купил клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Каролина», а Тильман Фертитта — клуб НБА «Хьюстон».
«Не знаю, буду ли я
Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в