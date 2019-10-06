В частный самолёт «Сакраменто Кингз» ударила молния
В частный самолет «Сакраменто Кингз» во время посадки в Англии ударила молния, сообщил обозреватель ESPN Марк Джей Спирс в «твиттере».
В частный самолет «Сакраменто Кингз» во время посадки в Англии ударила молния, сообщил обозреватель ESPN Марк Джей Спирс в «твиттере».
«Сакраменто» возвращался из Индии, где проходили их предсезонные матчи с «Индианой Пэйсерс», в Англии была плановая остановка.
Спирс попросил не волноваться поклонников рэпера Дрейка, на чьём самолёте летели игроки и тренеры «Сакраменто».
Речь идёт о другом частном борте, который использовали генеральный менеджер Владе Дивац, владелец Вивек Ранадиве и остальные руководители клуба.
В сезоне-2018/19 «Сакраменто» не вышел в