В частный самолёт «Сакраменто Кингз» ударила молния

Источник: AP 2019

«Сакраменто» возвращался из Индии, где проходили их предсезонные матчи с «Индианой Пэйсерс», в Англии была плановая остановка.

Спирс попросил не волноваться поклонников рэпера Дрейка, на чьём самолёте летели игроки и тренеры «Сакраменто».

Речь идёт о другом частном борте, который использовали генеральный менеджер Владе Дивац, владелец Вивек Ранадиве и остальные руководители клуба.