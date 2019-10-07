«Торонто» продлил контракт с Лоури
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Торонто» и разыгрывающий Кайл Лоури договорились о продлении контракта, об этом сообщает официальный сайт НБА со ссылкой на журналиста ESPN Адриана Войнаровски.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Торонто» и разыгрывающий Кайл Лоури договорились о продлении контракта, об этом сообщает официальный сайт НБА со ссылкой на журналиста ESPN Адриана Войнаровски.
Соглашение на 31 миллион долларов рассчитано на один год и не позволит Лоури в следующем году выйти на рынок свободных агентов.
Лоури провел в «Торонто» последние семь сезонов. В минувшем сезоне 33-летний защитник в 65 матчах регулярного чемпионата в среднем за игру набирал 14,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 8,7 передачи.