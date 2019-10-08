Клуб НБА «Кливленд» победил «Сан-Лоренсо» в товарищеском матче с разницей в 31 очко

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал уругвайский центровой «Сан-Лоренсо» Эстебан Батиста, который набрал 20 очков. Также он записал себе в актив пять подборов, одну передачу и один перехват. Больше 10 очков в составе «Сан-Лоренсо» также набрали Факундо Пинейро (16), Даркуавис Такер (17) и Лусиано Гонсалес (14).