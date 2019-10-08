Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
Хоккей. НХЛ
9.10
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
9.10
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
9.10
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
9.10
Вашингтон Кэпиталз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
9.10
Детройт Ред Уингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
9.10
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
16Карпина уже носят на руках. Главные фото победы «Ростова» над ЦСКА
10:17 (мск), источник: ТАСС

Клуб НБА «Кливленд» победил «Сан-Лоренсо» в товарищеском матче с разницей в 31 очко

ТАСС, 8 октября. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» в рамках предсезонной подготовки провел матч против аргентинской команды «Сан-Лоренсо». Встреча, состоявшаяся на домашней площадке «Кливленда», завершилась со счетом 120:89.

Наверх
Источник: AP 2019

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал уругвайский центровой «Сан-Лоренсо» Эстебан Батиста, который набрал 20 очков. Также он записал себе в актив пять подборов, одну передачу и один перехват. Больше 10 очков в составе «Сан-Лоренсо» также набрали Факундо Пинейро (16), Даркуавис Такер (17) и Лусиано Гонсалес (14).

У «Кливленда» дабл-дабл оформил центровой Тристан Томпсон — 14 очков, 10 подборов. Больше 10 очков себе в актив записали Джеди Осман (12), Кевин Портер (16), Джордан Кларксон (17) и Лэрри Нэнс — младший (15).

В других матчах дня «Вашингтон» уступил дома «Нью-Йорку» (99:104), «Орландо» на выезде победил «Детройт» (115:91), «Нью-Орлеан» в гостях обыграл «Атланту» (133:109), а «Милуоки» — «Чикаго» (122:112).

Читайте также
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Сборная России готовится к игре с Шотландией в полном составе
Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу
ФК «Милан» расстался с главным тренером
IBU отказался обсуждать восстановление Союза биатлонистов России
«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского хоккеиста в «Оттаву»
Е. Кузнецов: Трудно смотреть матчи с трибуны или по телевизору
Совет директоров «Спартака» не обсуждал кандидатуру тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь