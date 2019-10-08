Клуб НБА «Кливленд» победил «Сан-Лоренсо» в товарищеском матче с разницей в 31 очко

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал уругвайский центровой «Сан-Лоренсо» Эстебан Батиста, который набрал 20 очков. Также он записал себе в актив пять подборов, одну передачу и один перехват. Больше 10 очков в составе «Сан-Лоренсо» также набрали Факундо Пинейро (16), Даркуавис Такер (17) и Лусиано Гонсалес (14).
У «Кливленда» дабл-дабл оформил центровой Тристан Томпсон — 14 очков, 10 подборов. Больше 10 очков себе в актив записали Джеди Осман (12), Кевин Портер (16), Джордан Кларксон (17) и Лэрри Нэнс — младший (15).
В других матчах дня «Вашингтон» уступил дома «Нью-Йорку» (99:104), «Орландо» на выезде победил «Детройт» (115:91), «Нью-Орлеан» в гостях обыграл «Атланту» (133:109), а «Милуоки» — «Чикаго» (122:112).