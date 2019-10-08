Пекин призвал НБА учитывать мнение жителей Китая

«Начинать сотрудничать с Китаем, но не понимать мнение жителей КНР, как так может быть? НБА сотрудничает с Китаем на протяжении долгого времени и точно знает, чего ожидать теперь и что необходимо сделать», — указал он.

«Намерен подчеркнуть, что необходимо уделять больше внимания реакции китайских граждан. Чтобы сотрудничать с Китаем, нужно понимать мнение его жителей. Иначе ничего не получится», — указал дипломат.

При этом он не ответил на вопрос журналистов о том, кого именно власти КНР считают ответственным за этот инцидент — руководство НБА в целом или отдельных лиц.

Причина скандала

В понедельник генеральный менеджер команды Houston Rockets Дэрил Мори опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим в Гонконге. После того, как твит вызвал резкую реакцию китайских пользователей Мори удалил сообщение, однако все китайские компании объявили о прекращении сотрудничества с Houston Rockets.

НБА выступила с собственным заявлением, в котором раскритиковала заявление Мори, заявив, что его сообщение «оскорбило многих друзей и поклонников лиги в Китае». При этом руководство НБА высказалось за свободу слова.

«Хотя Дэрил ясно дал понять, что его сообщение не олицетворяет собой позицию “Хьюстона” или НБА, ценности лиги поддерживают людей в свободе мысли и обмена мнениями по важным для них вопросам», — говорится в заявлении директора по коммуникациям НБА Майка Басса. С аналогичным мнением выступил комиссионер НБА Адам Сильвер в интервью агентству Kyodo. В ответ на это спортивный канал Центрального телевидения Китая CCTV Sports объявил об отмене трансляций всех матчей НБА.