AFP: НБА и «Бруклин» отменили мероприятие для СМИ из-за скандала вокруг Гонконга

Источник: AP 2019

Игроки «Бруклина» должны были присутствовать на публичном мероприятии в преддверии двух выставочных игр в Китае против клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», которые запланированы на 10 и 12 октября. За два часа до начала мероприятия лига отправила представителям СМИ короткое сообщение, в котором было сказано о его отмене. На запросы агентства AFP в НБА о судьбе других мероприятий и выставочных матчей на данный момент ответ получен не был.

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В понедельник генеральный менеджер команды НБА «Хьюстон» Дэрил Мори опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим в Гонконге. После того, как запись вызвала резкую реакцию китайских пользователей, Мори удалил сообщение, однако все китайские компании объявили о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном». Позднее его сообщение раскритиковал родившийся в Тайване владелец «Бруклина» Джозеф Цай, заявив, что налаживание отношений с китайской стороной после заявления Мори займет много времени. Также Цай является одним из основателей и действующим вице-президентом компании Alibaba Group, в сентябре он завершил сделку по приобретению клуба и арены Barclays Center у российского бизнесмена Михаила Прохорова.

НБА выступила с собственным заявлением, в котором раскритиковала запись Мори, заявив, что его сообщение «оскорбило многих друзей и поклонников лиги в Китае». При этом руководство НБА высказалось за свободу слова. «Хотя Дэрил ясно дал понять, что его сообщение не олицетворяет собой позицию “Хьюстона” или НБА, ценности лиги поддерживают людей в свободе мысли и обмена мнениями по важным для них вопросам», — говорится в заявлении директора по коммуникациям НБА Майка Басса. «Расхождение мнений людей в США и Китае по различным вопросам неизбежно, НБА не может указывать игрокам и сотрудникам клубов, какое мнение им высказывать», — передает комментарий комиссионера НБА Адама Сильвера агентство Reuters.