«Торонто» победил «Хьюстон» в предсезонном матче НБА в Японии
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Торонто» одержал победу над «Хьюстоном» в предсезонном матче НБА, который прошел в Японии.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Торонто» одержал победу над «Хьюстоном» в предсезонном матче НБА, который прошел в Японии.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Сайтаме, завершилась со счетом 134:129 (40:44, 33:41, 26:21, 35:23) в пользу действующего чемпиона НБА.
В составе «Рокетс» Джеймс Харден набрал 34 очка, у «Рэпторс»
Команды еще раз сыграют между собой в Сайтаме 10 октября.