«Торонто» победил «Хьюстон» в предсезонном матче НБА в Японии

Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся во вторник в Сайтаме, завершилась со счетом 134:129 (40:44, 33:41, 26:21, 35:23) в пользу действующего чемпиона НБА.

В составе «Рокетс» Джеймс Харден набрал 34 очка, у «Рэпторс» дабл-дабл оформил Паскаль Сиакам (24 очка и 11 подборов).