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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торонто» победил «Хьюстон» в предсезонном матче НБА в Японии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Торонто» одержал победу над «Хьюстоном» в предсезонном матче НБА, который прошел в Японии.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся во вторник в Сайтаме, завершилась со счетом 134:129 (40:44, 33:41, 26:21, 35:23) в пользу действующего чемпиона НБА.

В составе «Рокетс» Джеймс Харден набрал 34 очка, у «Рэпторс» дабл-дабл оформил Паскаль Сиакам (24 очка и 11 подборов).

Команды еще раз сыграют между собой в Сайтаме 10 октября.

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